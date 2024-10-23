«Не один год»: В России оценили сроки создания общей платежной системы БРИКС

«Никакого плана борьбы с долларом не было, мы работаем в тех условиях, которые сложились. Они сами хоронят свою валюту, а говорят, что Путин якобы что-то придумал. Мы просто работаем, обеспечиваем свою страну. Я думаю, это не одного года работа, платформа так быстро не заработает, чтобы все начали в рамках БРИКС рассчитываться», - рассказал он.

По его словам, у России не было плана борьбы с долларом, сейчас необходимо придумывать альтернативы на фоне западных санкций.

«Сегодня наш президент высказался очень взвешенно на этот счет, он сказал, что не мы начали эту борьбу, не мы перестали давать возможность в SWIFT работать и долларом пользоваться. Это не наша инициатива, это американцы, западные страны начали вводить эти ограничения. Они сами себя ограничивают в долларе. Мы, конечно, должны искать возможности как-то с нашими коллегами, с партнерами рассчитываться – национальные валюты, цифровые валюты, инструментов много… Наши партнеры эти инструменты реализуют, не только страны БРИКС. Все ищут возможность работать вне зависимости от кого-то», - заключил он.

В течение пяти лет БРИКС станет мировой и влиятельной организацией, которая сможет заменить ООН, заявил корреспонденту НСН координатор Конгресса по правам человека стран Центральной Азии, бывший омбудсмен Киргизии, политолог, правозащитник Турсунбек Акун на XVI саммите БРИКС, передает «Радиоточка НСН».