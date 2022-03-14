Мелитополь и Херсон перешли под полный контроль российских военных
Мелитополь и Херсон перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ. В сообщении отмечается, что население этих городов обеспечено всем необходимым.
Операция по разблокированию Мариуполя позволила открыть гуманитарные коридоры и начать эвакуацию. Жителям будут предоставлены 200 автобусов, часть из них уже прибыли в город, сообщает военное ведомство.
Также в Минобороны сообщили об уничтожении практически всех огневых точек противника в пригородах Мариуполя.
Кроме того, как заявляет ведомство, в Запорожье боевики захватывают банки и проверяют счета. Граждан со значительными финансовыми накоплениями похищают и отбирают деньги под угрозой убийства. При этом говорят, что требуются на нужды отрядов территориальной обороны.
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