Мелитополь и Херсон перешли под полный контроль российских военных

Мелитополь и Херсон перешли под полный контроль российских Вооруженных сил. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ. В сообщении отмечается, что население этих городов обеспечено всем необходимым.

Операция по разблокированию Мариуполя позволила открыть гуманитарные коридоры и начать эвакуацию. Жителям будут предоставлены 200 автобусов, часть из них уже прибыли в город, сообщает военное ведомство.