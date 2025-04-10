Хуснуллин рассказал о «фактической приостановке» IT-ипотеки

IT-ипотека в России на сегодняшний день фактически приостановилась, так как нет дополнительной поддержки для банков. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

По его словам, разработаны 30-40 мер поддержки строительной отрасли, благодаря которым в текущем году планируется удержать планку в более чем 100 млн кв. м введенного жилья. Меры планируется представить кабмину. Однако, как отметил вице-премьер, уже сейчас заметна тревожная тенденция: ввод новых проектов снизился на 24% и уже по начатым инвесторы приостанавливают стройку. С начала года ипотека сократилась примерно в два раза по сравнению с 2024 годом.