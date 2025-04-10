Хуснуллин рассказал о «фактической приостановке» IT-ипотеки
IT-ипотека в России на сегодняшний день фактически приостановилась, так как нет дополнительной поддержки для банков. Об этом в интервью «Известиям» рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
По его словам, разработаны 30-40 мер поддержки строительной отрасли, благодаря которым в текущем году планируется удержать планку в более чем 100 млн кв. м введенного жилья. Меры планируется представить кабмину. Однако, как отметил вице-премьер, уже сейчас заметна тревожная тенденция: ввод новых проектов снизился на 24% и уже по начатым инвесторы приостанавливают стройку. С начала года ипотека сократилась примерно в два раза по сравнению с 2024 годом.
В частности, планируется сохранение и расширение ипотечных программ, увеличение объема субсидируемого кредита, точечная поддержка застройщиков. По словам Хуснуллина, продление мер семейной ипотеки нуждается в дополнительной поддержке, так как для бюджета такие льготы обходятся очень дорого из-за высокой ключевой ставки. Независимо от того, какая ставка, человек всё равно платит только 6%, а разницу банкам возмещает государство. В этом году эта цифра составит, как отметил чиновник, больше 1 трлн рублей. За счет этой меры власти надеются удержать планку для тех, кто уже получил такие кредиты.
Ранее банки начали повышать ставки на уже взятую льготную IT-ипотеку — с 4 до 15%, пожаловались программисты. С 1 апреля сумма их ежемесячных выплат выросла в 4 раза. Ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с НСН объяснил это тем, что взявшие такую ипотеку забывают предоставить в банк документы, подтверждающие занятость в сфере IT Если человек не предоставил данные в установленные сроки, ставка по льготной ипотеке повышается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru