Повышение ставок по выданным льготным IT-ипотекам с 4 до 15% оправдали

«Это повсеместная история. Банкам выгодно менять условия, так как сразу меняется доходность от кредита. С другой стороны, банки тоже можно понять. У нас по закону банк не должен информировать о том, что необходимо ежемесячно внести платеж или предоставить документы. За этим должен следить заемщик. Тут изначально были риски, но не все их учитывали. Банки на законных основаниях могут изменить ставку. Об этом предупреждали сами банки еще на этапах составления договора. С 4% ставка повышается в три-четыре раза. Для многих это может стать непосильным бременем», - рассказал он.

По его словам, подобные риски касаются только ипотеки для IT-специалистов и сельской ипотеки.

«Это касается только ипотеки для IT-специалистов и сельской ипотеки. В семейной ипотеке не нужно подтверждать трудоустройство на протяжении 30 лет, это особенность программы. Ранее в течение пяти лет нужно было подтверждать трудоустройство в IT каждый год, сейчас уже нужно постоянно подтверждать. Если человек уволится из IT-компании, и сразу не перейдет в другую, тут большие риски, что ставка будет повышена. Гражданам лучше всегда обращаться к ипотечным брокерам, чтобы знать все риски программ. Обвинить банки будет сложно», - заключил собеседник НСН.

Льготная семейная ипотека на фоне высокой ключевой ставки стала обходиться государству слишком дорого, банкам сокращают субсидирование, а они завышают размер первоначальных взносов, заявил ранее директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин Telegram-каналу «Радиоточке НСН».

