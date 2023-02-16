«Прикрыть параллельный импорт»: Названы цели санкций против электроники из России
Предложение Еврокомиссии ввести запрет на экспорт в Россию компонентов электроники, запчастей и деталей для реактивных двигателей - попытка «прикрыть» параллельный импорт, рассказал НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.
Санкции, с помощью которых планируется ограничить экспорт электронных компонентов в Россию, рассчитаны на попытку «прикрыть» параллельный импорт, заявил в беседе с НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести запрет на экспорт в Россию компонентов для электроники, запчастей, деталей для реактивных двигателей. «Экспортный контроль» введут против 47 компонентов, которые можно использовать в военно-промышленных целях.
«Они просто хотят прикрыть параллельный импорт. Боюсь, что так и будет: попадет под санкции элементная база, которая никакого отношения к военным не имеет. Ну просто для перестраховки, потому что в марте мы это видели по другим направлениям – не по электронике, но тоже поступали сигналы. Прикрыли на всякий случай», - сказал Тимошенко.
Он озвучил схему, которую Россия может использовать при закупке компонентов, а также объяснил, почему китайцы могут сотрудничать с нами, не боясь санкций.
«Есть Китай как страна, а есть конкретная фирма где-нибудь в Гуанчжоу. Частная фирма, которая занимается частным бизнесом. И она может покупать элементную базу, например, не для перепродажи в Россию, а для другой компании, которая находится где-нибудь в Малайзии, во Вьетнаме. И, купив ее первично, в Европе и в Соединенных Штатах, компания не обязана отслеживать, куда конкретно применяется элементная база. Это процедурные вещи, в которых они будут говорить: мы тут не причем, с нас взятки гладки, мы ничего не знаем. По сути так сегодня действует параллельный импорт», - рассказал доцент.
Тимошенко считает вполне ожидаемыми очередные ограничения, а реальную причину происходящего на рынке электроники - понятной.
«Ну хорошо, не будем мы из Европы получать элементную базу. Ну, да. Будем получать из других стран. Там возникнет проблема в том, что нужно будет обеспечивать контроль в других странах. Это вполне ожидаемо. Причина, по которой это происходит - понятна», - добавил специалист.
При этом Россия испытывает проблемы с замещением по вполне естественным причинам, отметил доцент. Для того, чтобы заменить один из недостающих компонентов, нужно провести несколько этапов расследования, которое бы могло подтвердить совместимость элементной базы.
«То что касается военно-промышленного комплекса, то там есть проблема, связанная с постановкой продукции на производство. Соответственно, если у вас есть продукция какой-то элементной базы, вы не можете ее взять и поставить такую же, но от другого производителя. Нужно производить исследовательскую работу, которая подтвердит, что это возможно использовать. А это серьезная работа», - сказал Тимошенко.
Ранее вице-президент Ассоциации «НП «Опора», председатель комиссии по обращению медицинских изделий Станислав Гольдберг в беседе с НСН заявил, что при ослаблении санкций предприятия, нуждающиеся в микроэлектронике, могут начать импортировать продукцию, потому что она будет дешевле.
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