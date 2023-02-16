«Прикрыть параллельный импорт»: Названы цели санкций против электроники из России

Он озвучил схему, которую Россия может использовать при закупке компонентов, а также объяснил, почему китайцы могут сотрудничать с нами, не боясь санкций.

«Есть Китай как страна, а есть конкретная фирма где-нибудь в Гуанчжоу. Частная фирма, которая занимается частным бизнесом. И она может покупать элементную базу, например, не для перепродажи в Россию, а для другой компании, которая находится где-нибудь в Малайзии, во Вьетнаме. И, купив ее первично, в Европе и в Соединенных Штатах, компания не обязана отслеживать, куда конкретно применяется элементная база. Это процедурные вещи, в которых они будут говорить: мы тут не причем, с нас взятки гладки, мы ничего не знаем. По сути так сегодня действует параллельный импорт», - рассказал доцент.

Тимошенко считает вполне ожидаемыми очередные ограничения, а реальную причину происходящего на рынке электроники - понятной.

«Ну хорошо, не будем мы из Европы получать элементную базу. Ну, да. Будем получать из других стран. Там возникнет проблема в том, что нужно будет обеспечивать контроль в других странах. Это вполне ожидаемо. Причина, по которой это происходит - понятна», - добавил специалист.

При этом Россия испытывает проблемы с замещением по вполне естественным причинам, отметил доцент. Для того, чтобы заменить один из недостающих компонентов, нужно провести несколько этапов расследования, которое бы могло подтвердить совместимость элементной базы.

«То что касается военно-промышленного комплекса, то там есть проблема, связанная с постановкой продукции на производство. Соответственно, если у вас есть продукция какой-то элементной базы, вы не можете ее взять и поставить такую же, но от другого производителя. Нужно производить исследовательскую работу, которая подтвердит, что это возможно использовать. А это серьезная работа», - сказал Тимошенко.



Ранее вице-президент Ассоциации «НП «Опора», председатель комиссии по обращению медицинских изделий Станислав Гольдберг в беседе с НСН заявил, что при ослаблении санкций предприятия, нуждающиеся в микроэлектронике, могут начать импортировать продукцию, потому что она будет дешевле.

