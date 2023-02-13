«Рисков нет!»: Россиян призвали не бояться «неоригинального» ремонта медоборудования
Оригинальные запчасти сейчас практически невозможно ввезти в Россию, при этом китайские ничем не хуже, сказал в эфире НСН Станислав Гольдберг.
Использование неоргинальных запчастей при ремонте медицинской техники вполне допустимо и не опаснее подобного ремонта автомобилей, сказал в интервью НСН вице-президент Ассоциации «НП «Опора», председатель комиссии по обращению медицинских изделий Станислав Гольдберг.
Ранее стало известно, что на фоне роста санкционных рисков Росздравнадзор планирует разрешить с 1 сентября поликлиникам и больницам ремонтировать медоборудование с помощью неоригинальных запчастей.
«Рисков никаких нет. Это ровно та же ситуация, что и с автомобилями. Наверное, вы чувствуете себя увереннее, если ремонтируете его оригинальными запчастями, но если их нет, вы поездите на неоригинальных, на китайских. Далеко не все запчасти должны быть оригинальными, например ТЭН (трубчатый электронагреватель - прим. НСН) – это ТЭН, а фотодатчик – это фотодатчик, совершенно не принципиально, будет он из оригинальной страны или из Китая. Целый ряд крупных международных производителей имеет заводы в Китае, а там в одну смену делают под одной маркой, а в другую – под другой, но запчасть та же самая. По сути, этот то же самое. Если глубоко копать, то большой объем оборудования производится не в заявленной стране происхождения, а в том же Китае», - сказал Гольдберг.
По его словам, есть проблемы со ввозом запчастей в Россию, а также с параллельным импортом.
«Медицинские изделия формально – не санкционная продукция, но де-факто огромные трудности даже со ввозом самих медизделий. А вот запчасти – это совсем не медизделия и с ними часто бывают большие проблемы, их практически невозможно официально ввозить. В этой ситуации поможет параллельный импорт либо неоригинальные запчасти. Все правильно, другого выхода и не будет. Если это параллельный импорт, они идут от самого производителя через промежуточные страны. При этом и по оборудованию, и по запчастям производитель старается отслеживать "конечник". Режим был такой: пока вы свою запчасть не снимете и не вывезете, вам замену не дадут», - отметил вице-президент Ассоциации «НП «Опора».
Гольдберг также указал, в чем сложность ремонта медтехники за рубежом.
«Вывозя из страны технику, мы можем попасть в довольно сложные ситуации. Например, когда техника поставлена в Россию не в режиме покупки, а в режиме аренды. Есть прецеденты, когда производитель пытается отозвать свое медизделие, которое используется в России, а это угроза лечебному процессу. Запрет на вывоз техники – это способ спасти ситуацию», - заключил собеседник НСН.
Ранее Станислав Гольдберг рассказывал НСН, что у российских медицинских лабораторий начались проблемы с расходными материалами и реагентами.
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