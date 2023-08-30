«Хороший доход»: Майнинг сможет приносить бюджету России 20 млн рублей в год

Если майнинг признают отраслью промышленности, то налоги с нее могут стать хорошим источником дохода для государства, заявил блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в интервью НСН. По его словам, индустрия может приносить в госказну порядка 20 миллионов рублей в год.

Накануне майнинг предложили признать отраслью промышленности и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). С такой инициативой крупнейший игрок рынка BitRiver обратился в Минпромторг. Идею уже поддержали в комитете Госдумы по финрынку. Депутат Анатолий Аксаков отметил, что указание кода войдет в законопроект о майнинге, который также регулирует налогообложение этой сферы. Денис Смирнов считает, что инициатива пойдет на пользу как индустрии, так и государству.