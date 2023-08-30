«Хороший доход»: Майнинг сможет приносить бюджету России 20 млн рублей в год
Сегодня майнеры не платят налоги или делают это «неофициально», отметил в эфире НСН блокчейн-консультант Денис Смирнов.
Если майнинг признают отраслью промышленности, то налоги с нее могут стать хорошим источником дохода для государства, заявил блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в интервью НСН. По его словам, индустрия может приносить в госказну порядка 20 миллионов рублей в год.
Накануне майнинг предложили признать отраслью промышленности и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). С такой инициативой крупнейший игрок рынка BitRiver обратился в Минпромторг. Идею уже поддержали в комитете Госдумы по финрынку. Депутат Анатолий Аксаков отметил, что указание кода войдет в законопроект о майнинге, который также регулирует налогообложение этой сферы. Денис Смирнов считает, что инициатива пойдет на пользу как индустрии, так и государству.
«В большинстве стран, где майнинг легален, на доходы от майнинга распространяются налоговые обязательства. Однако из-за отсутствия четкой регуляции в некоторых странах, включая Россию, многие майнеры не платят налоги или делают это «неофициально». Майнинг — это многомиллиардная индустрия, и налоги с нее могут стать хорошим источником дохода для государства. Минфин, например, оценил ежегодную добычу криптовалют в стране на уровне четырех миллиардов долларов… Потенциально, индустрия может приносить в госказну порядка 20 миллионов рублей в год», - сказал Смирнов.
По его словам, если майнинг признают отраслью промышленности, то это позволит многим бизнесменам «выйти из тени».
«Новые требования и налоги могут оказать давление на мелких майнеров, делая их жизнь сложнее и консолидируя отрасль в руках крупных игроков. Но, по факту, это уже происходит и сегодня. Майнинг — это уже огромная индустрия, поэтому появление в ней понятных правил игры (если они к тому же будут неукоснительно соблюдаться) совершенно точно позитивный знак, который позволит большому количеству бизнесов выйти из тени, открыв ему путь к дальнейшему масштабированию», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Смирнов отметил, что Россия занимает место в тройке лидеров по майнингу. Также он рассказал, что из-за отсутствия регулирования сферы мелкие майнеры просто регистрируют ИП, арендуют площадку с электричеством и начинают процесс добычи.
«Майнинг, как индустрия, не теряет популярности. Более того, РФ прочно занимает место в тройке лидеров по майнингу. Согласно отчету аналитического центра ТЭК (АЦТЭК), доля майнинга в энергопотреблении РФ составляет около 2,5-3% при официальной оценке менее 1%. При этом, на сегодняшний день, майнинг не является регулируемой деятельностью. Многие мелкие майнеры просто регистрируют ИП, арендуют площадку с электричеством и начинают процесс добычи. Проблема в том, что подобная нерегулируемая деятельность может создавать дополнительную нагрузку на электрические сети и приводить к их выходу из строя», - резюмировал Смирнов.
Ранее сообщалось, что Госдума вернется к обсуждению легализации майнинга осенью. Аксаков в интервью Парламентской газете отмечал, что легализация майнинга может произойти после согласования положений законопроектов в части ответственности за незаконное использование криптовалют. При этом депутат выражал надежду, что в этой сфере можно будет легально работать во второй половине текущего года, сообщает «Радиоточка НСН».
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