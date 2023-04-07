Преступление и наказание: В Госдуме указали на «главный тормоз» закона о майнинге

Вопрос об ответственности за незаконные операции с криптовалютой остается предметов серьезных дискуссий, при этом пока речь идет об административном наказании, сказал в эфире НСН Анатолий Аксаков.

Госдума планирует в апреле окончательно согласовать законопроект, регулирующий майнинг и операции с криптовалютами, сообщил в интервью НСН глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По данным «Коммерсанта», Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют вслед за США. В прежние годы Россия занимала третье место по добыче биткоина после США и Казахстана.

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«Только сегодня обсуждали в комитете этот вопрос. Законопроект подготовлен, находится на согласовании. Главный тормоз его движения – определение ответственности за незаконный майнинг и в целом за незаконные операции с криптовалютой. По легализации рынка понятно, это необходимо сделать. Легализовав, мы должны определить, как это работает в рамках российского правового пространства, как платят налоги, и определить ответственность за нарушение этого закона. Я полагаю, в апреле по всем направлениям мы его внесем в Госдуму для рассмотрения», - сказал Аксаков.

По его словам, пока речь идет об административном наказании за соответствующие нарушения.

«Пока речь идет об административном наказании. Там общие нормы, связанные с наказанием за незаконное ведение бизнеса. Сейчас идут довольно серьезные дискуссии», - заключил собеседник НСН.
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При этом Аксаков не стал уточнять суммы возможных штрафов.

Криптоэксперт Евгений Каминский ранее рассказывал НСН о майнерах-кочевниках. По его мнению, отказ Иркутской области от своих же предложений по переходу на новые расчеты платежей за электроэнергию может быть связан с «майнерским лобби».

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ФОТО: РИА Новости
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