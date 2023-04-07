Преступление и наказание: В Госдуме указали на «главный тормоз» закона о майнинге

При этом Аксаков не стал уточнять суммы возможных штрафов.

Криптоэксперт Евгений Каминский ранее рассказывал НСН о майнерах-кочевниках. По его мнению, отказ Иркутской области от своих же предложений по переходу на новые расчеты платежей за электроэнергию может быть связан с «майнерским лобби».

