«Известия»: В России предложили признать майнинг отраслью промышленности

Авторы предложения считают, что определение кода деятельности майнеров позволит корректно регулировать отрасль. Как отметил директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко, майнинг можно включить в раздел классификатора «Обрабатывающие производства» и добавить при этом дополнительную группировку. Актуальные для промышленности решения в этом случае начнут действовать для добычи криптовалют, это поможет развитию майнинга, который будет учитываться в планах по развитию электроэнергетики как энергоемкая отрасль. Кроме того, инициатива позволит правильно установить налогообложение, а в дальнейшем на майнинг могут распространить некоторые преференции для производственных предприятий.

По словам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, предложение направили на согласование в правительство, отторжения инициативы не было. Предложенный законопроект о майнинге, в котором прописаны вопросы регулирования, могут принять в осеннюю сессию нижней палаты парламента, и он вступит в силу со следующего года.

Как отметили в пресс-службе Минэкономразвития, присвоение кодов ОКВЭД для майнинга возможно при регулировании этой отрасли с описанием количественно-качественных характеристик вида деятельности. Соответствующие законопроекты прорабатывают Минфин и Минэнерго.

