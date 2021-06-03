Только половина россиян готова платить больше налогов для поддержки бедных
Около 54% жителей страны готовы платить больше налогов, если при этом бедные граждане будут получать от государства социальную поддержку. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование ВЦИОМ.
В основном за повышение налогов для обеспечения поддержки бедных проголосовали люди от 60 лет и выше. Около 28% россиян отметили, что налоги должны быть как можно меньше, а 45% граждан рассказали, что готовы платить больше налогов, если государственные услуги будут более качественными.
Примерно 33% людей посчитали, что качество услуг не улучшится, и захотели платить как можно меньше налогов. Около 83% граждан выступили за прогрессивную шкалу налогов, при которой налоговая ставка увеличивается с ростом доходов, пишет URA.RU.
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