В Испании выпустят пиво с Мостовым и Карпиным на этикетке

Всего предполагается 12 вариантов этикеток. Один из которых посвятят фанатам команды из Виго.

Остальные 11 – футболистам, чей вклад в историю клуба был признан самым большим. Две этикетки посвящены россиянам Александру Мостовому и Валерию Карпину. Фотографии оформлены в виде шаржа.

В продажу поступит около 3 миллионов бутылок объемом 0,33.

Ранее министр спорта РФ резко высказался по поводу отношения Карпина к посту тренера сборной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

