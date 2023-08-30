В Испании выпустят пиво с Мостовым и Карпиным на этикетке
Испанский футбольный клуб «Сельта» к своему столетнему юбилею выпустит коллекционное издание пива, сообщает сайт клуба.
Всего предполагается 12 вариантов этикеток. Один из которых посвятят фанатам команды из Виго.
Остальные 11 – футболистам, чей вклад в историю клуба был признан самым большим. Две этикетки посвящены россиянам Александру Мостовому и Валерию Карпину. Фотографии оформлены в виде шаржа.
В продажу поступит около 3 миллионов бутылок объемом 0,33.
Ранее министр спорта РФ резко высказался по поводу отношения Карпина к посту тренера сборной, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru