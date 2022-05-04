СМИ: Индия захотела покупать российскую нефть с большой скидкой

Собеседники агентства заявили, что соответствующие переговоры «ведутся на самом высоком уровне». По их словам, посредством скидки Индия желает компенсировать риски в связи с напряжённой геополитической обстановкой и отказом многих покупателей от российских энергоресурсов.

Источники отметили, что Индия продолжает закупать российскую нефть несмотря на международное давление и согласна платить не более 70 долларов за баррель, тогда как марка нефти Brent в настоящее время стоит порядка 105 долларов за баррель.

Ранее газета Financial Times заявила, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая тайно закупают российскую нефть, чтобы избежать санкций США, сообщает RT.

