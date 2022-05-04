СМИ: Индия захотела покупать российскую нефть с большой скидкой
Индия готова покупать российскую нефть, но по сниженной цене, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Собеседники агентства заявили, что соответствующие переговоры «ведутся на самом высоком уровне». По их словам, посредством скидки Индия желает компенсировать риски в связи с напряжённой геополитической обстановкой и отказом многих покупателей от российских энергоресурсов.
Источники отметили, что Индия продолжает закупать российскую нефть несмотря на международное давление и согласна платить не более 70 долларов за баррель, тогда как марка нефти Brent в настоящее время стоит порядка 105 долларов за баррель.
Ранее газета Financial Times заявила, что частные нефтеперерабатывающие заводы Китая тайно закупают российскую нефть, чтобы избежать санкций США, сообщает RT.
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