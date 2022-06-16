СМИ: Индия может покупать нефть и оружие у РФ за рупии

Индия предлагает России покупать нефть и оружие за рупии. Об этом написал Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Всего под закупки Индия может выделить $2 млрд в рупиях, размещенных в российских банках ВТБ и Сбербанк. Bloomberg передает, что детали возможной сделки будут обговорены в ходе визита официальных лиц в Нью-Дели на этой неделе. Если переговоры пройдут успешно, то депозиты на российских счетах могут достичь $5 млрд уже к концу этого года.

Российская нефть, выкупаемая Индией с диконтом, может помочь стране справиться с инфляцией. Россия же может покупать у Индии лекарства, пластмассу, химикаты. Кроме того, Индия остается крупнейшим в мире покупателем оружия из РФ.

В настоящий момент Индия сохраняет нейтралитет в отношениях между крупными державами. Ранее Россия стала второй страной по величине поставок нефти в Индию, обогнав Саудовскую Аравию.

