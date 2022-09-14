Посол России заявил о беспрецедентном росте товарооборота с Индией
Товарооборот России и Индии показывает беспрецедентный рост, к 2025 году объем взаимной торговли может достигнуть 30 миллиардов долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление посла РФ в Индии Дениса Алипова.
По его словам, между странами активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, которое вынуждено подстраиваться под современные реалии. Алипов отметил, что только за первые шесть месяцев 2022 года товарооборот России и Индии составил свыше 11 миллиардов долларов. Посол напомнил, что в прошлом году товарооборот между странами за весь год составил 13,6 миллиарда долларов.
Кроме того, Алипов добавил, что индийский бизнес проявляет особый интерес к высвобождающимся в условиях санкций нишам российского рынка.
Ранее руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев сообщал, что дилеры активно начинают искать поставщиков машин в Индии, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru