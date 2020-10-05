Хасбулатов поспорил с Кудриным о падении ВВП из-за второй волны COVID

Падение ВВП РФ по итогам 2020 года может составить 4-5%, а прогноз ВВП на следующий год будет скорректирован в худшую сторону. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации.

Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН высказал мнение, что оценки Кудрина слишком оптимистичны.

«Наше положение более сложное. Если вторая волна коронавируса будет расширяться, то она больнее всего ударяет по странам, которые ввозят слишком много товаров, готовых изделий для своей промышленности, не имея у себя локализованного производства. Это главная наша уязвимость, мы не стали воссоздавать свое машиностроение. У нас нет своей элементной базы, поэтому нам приходится все завозить. Думаю, будет более тяжелое падение, 6-7%, возможно, даже до 8% ВВП. Восстановительная волна летом оказалась слишком короткой. Промышленники ждали более-менее устойчивой ситуации, а она обернулась признаками новой волны вируса. Остаточные проявления первой волны, которая очень мощно ударила, плюс возникновение новой волны – это все усугубит положение», - подчеркнул Хасбулатов.