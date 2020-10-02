Росстат подтвердил падения ВВП России во II квартале на 8%
Валовой внутренний продукт России во II квартале текущего года показал падение в 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, констатирует Федеральная служба государственной статистики. Обновлённые данные подтвердили предварительную оценку начала сентября.
Согласно предварительным расчётам Росстата, сделанным в августе, отечественная экономика должна была упасть во II квартале на 8,5%.
Новые расчеты сделаны на основе оперативной статистической отчетности предприятий, данных статистики по отраслям, а также на информации Банка России, Федерального казначейства и таможенной службы.
Доля чистого экспорта товаров и услуг в структуре ВВП во II квартале уменьшилась до 4,2% с 7,5% за тот же прошлогодний отрезок времени.
Внутренний конечный спрос за отчетный период упал на 13,3%, в том числе на 15,6% ужались расходы на конечное потребление товаров и услуг. Домашние хозяйства урезали потребление на 22,2%.
Кроме того, Росстат свидетельствует о существенном падении потребительского спроса, в основном на непродовольственные товары и услуги.
Между тем, эксперты обсуждают проявившийся тренд на ослабление рубля. Скачок доллара и евро связан с началом четвертого квартала – последнего сезона в энергетическом секторе, пояснил «МИР 24» эксперт финансового рынка Вячеслав Зайченко. Он спрогнозировал, когда рубль сможет укрепиться.
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