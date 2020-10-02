Росстат подтвердил падения ВВП России во II квартале на 8%

Валовой внутренний продукт России во II квартале текущего года показал падение в 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, констатирует Федеральная служба государственной статистики. Обновлённые данные подтвердили предварительную оценку начала сентября.

Согласно предварительным расчётам Росстата, сделанным в августе, отечественная экономика должна была упасть во II квартале на 8,5%.

Новые расчеты сделаны на основе оперативной статистической отчетности предприятий, данных статистики по отраслям, а также на информации Банка России, Федерального казначейства и таможенной службы.

Доля чистого экспорта товаров и услуг в структуре ВВП во II квартале уменьшилась до 4,2% с 7,5% за тот же прошлогодний отрезок времени.