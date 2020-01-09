Хасбулатов рассказал о причинах новой приватизации в России

«Никак не повлияют какие-то там 4 млрд [на экономическое состояние россиян], когда у нас колоссальные притоки идут от нефти, газа, леса, металлов и прочего. Все равно эти средства откладывают в разные фонды, бюджет пухнет, государство богатеет, казна переполнена деньгами, а у людей - «пшик»: дороги не строятся, деревни разваливаются. Нет понимания, чем живет страна, какие здесь нужды. Остатки приватизируют, деньги осядут – куда они идут, для чего? На повышение уровня населения? Нет. Развитие экономики? Нет. Развитие территорий, села? Нет. Все это бессмысленные шаги, не связанные какой-то единой программой с пониманием, что в основе должна находиться главная цель – повышение уровня жизни населения… Сейчас крупные решения принимаются под давлением каких-то лоббистских групп. Сложилась система неформальных, клановых, дружеских связей, а не государственная политика и интерес народа», - сказал Хасбулатов.

В число компаний, которые попали в план приватизации, вошли: ВТБ, «Алмазювелирэкспорт», «Совкомфлот», Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, «Росспиртпром» и Кизлярский коньячный завод.

По мнению собеседника НСН, приватизация предприятий алкогольного сектора является «преступлением».

«Этот сектор должен быть под очень жестким государственным контролем. Вся алкогольная продукция должна быть в государственном подчинении, учитывая ее особенную значимость и крупные размеры прибыли. Зачем раздавать, зачем такая откровенная бесхозяйственность?», - заключил Руслан Хасбулатов.

Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью НСН заявил, что новой приватизацией «либералы» снова ограбят страну.



