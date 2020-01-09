Хасбулатов рассказал о причинах новой приватизации в России
Экс-председатель Верховного Совета РФ, завкафедрой мировой экономики РЭУ имени Г. В. Плеханова в эфире НСН заявил, что приватизация не изменит бедственное положение россиян.
В программу приватизации федерального имущества на 2020-2022 года вошли 293 предприятия, среди которых 186 акционерных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, доли РФ в 13 обществах с ограниченной ответственностью и более тысячи объектов иного имущества. Ожидается, что ежегодно от приватизации в бюджет страны будет поступать по 3,6 млрд рублей.
Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН заявил, что приватизация федерального имущества не сможет повлиять на экономическое состояние России и вызвана давлением лоббистских групп.
«Никак не повлияют какие-то там 4 млрд [на экономическое состояние россиян], когда у нас колоссальные притоки идут от нефти, газа, леса, металлов и прочего. Все равно эти средства откладывают в разные фонды, бюджет пухнет, государство богатеет, казна переполнена деньгами, а у людей - «пшик»: дороги не строятся, деревни разваливаются. Нет понимания, чем живет страна, какие здесь нужды. Остатки приватизируют, деньги осядут – куда они идут, для чего? На повышение уровня населения? Нет. Развитие экономики? Нет. Развитие территорий, села? Нет. Все это бессмысленные шаги, не связанные какой-то единой программой с пониманием, что в основе должна находиться главная цель – повышение уровня жизни населения… Сейчас крупные решения принимаются под давлением каких-то лоббистских групп. Сложилась система неформальных, клановых, дружеских связей, а не государственная политика и интерес народа», - сказал Хасбулатов.
В число компаний, которые попали в план приватизации, вошли: ВТБ, «Алмазювелирэкспорт», «Совкомфлот», Махачкалинский и Новороссийский морские торговые порты, «Росспиртпром» и Кизлярский коньячный завод.
По мнению собеседника НСН, приватизация предприятий алкогольного сектора является «преступлением».
«Этот сектор должен быть под очень жестким государственным контролем. Вся алкогольная продукция должна быть в государственном подчинении, учитывая ее особенную значимость и крупные размеры прибыли. Зачем раздавать, зачем такая откровенная бесхозяйственность?», - заключил Руслан Хасбулатов.
Ранее директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью НСН заявил, что новой приватизацией «либералы» снова ограбят страну.
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