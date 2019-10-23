Делягин: Новой приватизацией «либералы» снова ограбят страну

Счетная палата России поддержала инициативу кабмина о более масштабном проекте приватизации на 2020-2022 годы. Однако глава палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, призвал сделать это до принятия проекта трехлетнего бюджета.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью НСН предположил, что в случае крупномасштабной приватизации первым делом, по его мнению, будет продан Сбербанк.

«Могут быть приватизированы наиболее ценные активы, представляющие наибольший интерес для инвесторов и имеющие наибольшее значение для российской экономики – это, в первую очередь, Сбербанк России. Может быть, продадут кусочек РЖД, возможно – «Почту России». Никакого содержательного смысла с точки зрения российской экономики и российского общества в приватизации нет, потому что ее нужно проводить в двух целях: чтобы пополнить бюджет, а в нем без движения лежат 14 триллионов рублей. Федеральный бюджет не знает, куда девать деньги. С данной точки зрения, это глупость», - сказал он.