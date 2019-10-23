Делягин: Новой приватизацией «либералы» снова ограбят страну
Директор Института проблем глобализации рассказал НСН, какие госкомпании «либералы» пустят с молотка в первую очередь.
Счетная палата России поддержала инициативу кабмина о более масштабном проекте приватизации на 2020-2022 годы. Однако глава палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, призвал сделать это до принятия проекта трехлетнего бюджета.
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью НСН предположил, что в случае крупномасштабной приватизации первым делом, по его мнению, будет продан Сбербанк.
«Могут быть приватизированы наиболее ценные активы, представляющие наибольший интерес для инвесторов и имеющие наибольшее значение для российской экономики – это, в первую очередь, Сбербанк России. Может быть, продадут кусочек РЖД, возможно – «Почту России». Никакого содержательного смысла с точки зрения российской экономики и российского общества в приватизации нет, потому что ее нужно проводить в двух целях: чтобы пополнить бюджет, а в нем без движения лежат 14 триллионов рублей. Федеральный бюджет не знает, куда девать деньги. С данной точки зрения, это глупость», - сказал он.
При этом собеседник НСН обвинил «либералов» в правительстве в том, что своей «антигосударственной» приватизацией они пытаются «ограбить» страну.
«Вторая позиция, которая обосновывается приватизацией – повышение эффективности управления. Но давно доказано, и теоретически, и экспериментально, что частная собственность эффективней государственной только в части малого и среднего бизнеса. Для крупного бизнеса разница в эффективности отсутствует. Идея приватизации, поддерживаемая Кудриным, который в свое время сам был приватизатором – антиобщественная и антигосударственная. Она выражает то, что либералы, которые контролируют правительство России, служат спекулянтам против своего народа. Если, конечно, они вправду считают нас своими, а не врагами. Приватизация, в лучшем случае, будет еще одним этапом разрушения российской экономики, а скорее всего, прямым грабежом», - добавил Делягин.
В свою очередь бывший министр экономики России Андрей Нечаев в интервью НСН заявил, что заложенные в трехлетний бюджет доходы от приватизации в размере 13 млрд рублей больше напоминают ее имитацию. При этом он выразил опасение, что активы раздадут по символической цене «правильным» инвесторам».
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