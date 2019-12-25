Хасбулатов обвинил Кудрина в излишних реверансах Путину

Экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату, заявил, что решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику.

«Путин - единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года. В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — рассказал Кудрин в интервью РИА Новости.

Совершенно противоположной точки зрения придерживается экс-председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов. Как заявил он в эфире НСН, прибывавшие в казну сумасшедшие деньги нужно было не хранить, а тратить на развитие.

«Чистой воды реверанс Кудрина Путину! И он свидетельствует о том, что у людей, серьезно занятых крупными государственными делами нет никаких серьезных идей. Это кризис идей и кризис лидерства», - заявил он.

Напомним, к финансовому кризису 2008-2009-го годов в Стабилизационном фонде были накоплены значительные резервы, и в 2008 году правительство приняло решение разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.