Хасбулатов обвинил Кудрина в излишних реверансах Путину
Экс-председатель Верховного Совета РФ в эфире НСН заявил, что нефтегазовые доходы нужно было не собирать в стабфонды, а тратить их на развитие экономики страны.
Экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату, заявил, что решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику.
«Путин - единственный, может быть, вопреки многим позициям поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года. В этом смысле это во многом и его заслуга, несмотря на то, что мы придумали это или мы продумали это, все-таки благодаря только его политической воле это было создано», — рассказал Кудрин в интервью РИА Новости.
Совершенно противоположной точки зрения придерживается экс-председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов. Как заявил он в эфире НСН, прибывавшие в казну сумасшедшие деньги нужно было не хранить, а тратить на развитие.
«Чистой воды реверанс Кудрина Путину! И он свидетельствует о том, что у людей, серьезно занятых крупными государственными делами нет никаких серьезных идей. Это кризис идей и кризис лидерства», - заявил он.
Напомним, к финансовому кризису 2008-2009-го годов в Стабилизационном фонде были накоплены значительные резервы, и в 2008 году правительство приняло решение разделить его на Резервный фонд и Фонд национального благосостояния.
Алексей Кудрин уверен, что именно за счет средств Резервного фонда властям удалось поддержать экономику и полностью выполнить все обязательства бюджета.
Напомним, к 2018-му Резервный фонд был полностью исчерпан и прекратил существование.
«С мая 1999-го года на мировых рынках начала стремительно дорожать нефть и с тех пор в нашу страну непрерывным потоком идут деньги. Огромные! Создавай стабфонды, помещай их в банки… Средства же нужно было использовать. Например, для развития предпринимательства, повышения уровня жизни. Но как тогда эти деньги не использовали как при Кудрине, так и сейчас, при его преемнике. Экономика находится в стагнации, это же позор, что темп роста нашей экономики ниже мирового», - резюмировал Руслан Хасбулатов.
«Власти решили все средства превращать в сокровище, откладывая их в фонды. Сокровище – самая инертная часть богатство. Свидетельство отсутствия разумной макроэкономической политики»
Сейчас власти направляют все дополнительные нефтегазовые доходы казны в Фонд национального благосостояния. По данным Минфина, его объем ФНБ на данный момент приближается к отметке 8 триллионов рублей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Число раненых при аварийной посадке Ми-8 выросло вдвое
- Первый поезд прибыл в Севастополь через Крымский мост. Видео
- Ми-8 с пассажирами аварийно сел в Красноярском крае
- Первый поезд из Петербурга в Крым проехал Симферополь
- Угроза взрыва в аэропорту и двух вокзалах Хабаровска оказалась ложной