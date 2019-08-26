Грудинин назвал рейдерством изъятие неиспользуемых земель Минсельхозом

Минсельхоз намерен забрать неиспользуемые земли у предпринимателей в размере 4,8 миллионов гектаров. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в ведомстве. Целью такого решения называют выполнение поручения президента о наращивании агроэкспорта.

Отмечается, что возвращать в казну будут земли, которые простаивали более трёх лет. Изменения, которые хотят внести в закон «Об обороте земель сельхозназначения», позволят Россельхознадзору не ждать три года для обращения в суд с целью изъятия земли.

Рейдерством назвал в эфире НСН эту меру директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Кроме того, он объяснил, почему это невыгодно для сельскохозяйственной отрасли и вряд ли приведёт к выполнению поручений президента.