Грудинин назвал рейдерством изъятие неиспользуемых земель Минсельхозом
Директор совхоза имени Ленина рассказал НСН, что нужно стране для наращивания агроэкспорта.
Минсельхоз намерен забрать неиспользуемые земли у предпринимателей в размере 4,8 миллионов гектаров. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в ведомстве. Целью такого решения называют выполнение поручения президента о наращивании агроэкспорта.
Отмечается, что возвращать в казну будут земли, которые простаивали более трёх лет. Изменения, которые хотят внести в закон «Об обороте земель сельхозназначения», позволят Россельхознадзору не ждать три года для обращения в суд с целью изъятия земли.
Рейдерством назвал в эфире НСН эту меру директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Кроме того, он объяснил, почему это невыгодно для сельскохозяйственной отрасли и вряд ли приведёт к выполнению поручений президента.
«Минсельхоз всё время делает какие-то глупости, потому что во всём мире доказано, что государство не является эффективным собственником и, тем более, не производит сельхозпродукцию. Почему-то у нас решили забрать у кого-то какие-то миллионы гектаров земли. А дальше что? Минсельхоз купит трактора, семена, средства защиты растений, произведёт всё сам? Да нет, он опять будет земли отдавать каким-то предпринимателям. То есть, фактически перераспределять собственность. А дальше возникнет вопрос: а почему у крупнейших агрохолдингов огромные количества земли в России не используется? Да потому, что это невыгодно производить. Минсельхозу надо заняться другим — обеспечением доходности сельхозпроизводства. Тогда туда пойдут инвестиции, начнут производить много продукции, а Минсельхоз хочет отобрать, чтоб потом опять кому-то дать. Это обыкновенные рейдеры. Этим не достигается увеличение производства сельхозпродукции. А я напомню, чтобы выполнить указ президента, надо произвести на 40 миллионов тонн больше сельхозпродовольствия», — заметил Грудинин.
По его мнению, для увеличения производства необходимы совершенно иные меры поддержки отрасли.
«Нужно сделать сельхозпроизводство доходной сферой. А для этого надо снизить тарифы, уменьшить налоги, увеличить доходы населения, чтобы оно стало покупать продукцию. Сделать её конкурентоспособной, ведь страна не просто так ввозит миллионы тонн пальмового масла. На самом деле мы кормим своих людей суррогатами. А зачем возить нормальное продовольствие за рубеж, потому что ненормальное не купят, чтобы кормить своих граждан фальсификатом? Тут логики никакой нет вообще, и, кстати, в самом указе. Но если уж Минсельхоз хочет что-то сделать, он должен снизить административные барьеры. Нам ведь повышают не только налоги. Ввели систему “Меркурий”, двойную маркировку. У Минсельхоза вообще есть понимание, куда мы движемся? А выполнить задачу вывести натуральное продовольствие за рубеж, на мой взгляд, совсем неправильно», — заключил Грудинин.
Добавим, критерии, по которым земля будет признана неиспользуемой, должно разработать правительство РФ. Отметим, что за изъятие земли бывший собственник получит сумму, за которую продали участок на торгах. Изъятие не коснётся тех, кто владеет садовыми участками, огородами и землями с объектами недвижимости. Таким образом, закон исключит простых дачников.
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