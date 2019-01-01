Грудинин исключил возможность скупки грибов и ягод у населения государством

Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин на пресс-конференции НСН «По грибы, по ягоды: Правительство взялось за дикоросы, мох и березовый сок» раскритиковал идею скупки дикоросов у граждан, напомнив о примере «Объединенной зерновой компании» (ОЗК).

«Даже ОЗК, которая попала в руки государства и, став монополистом, начала убивать цены. И фермеры плачут от этого. Ничего хорошего, когда государство приходит в этот бизнес, не будет», - сказал Груднин.

Директор совхоза напомнил, что даже в советское время заготовкой занимались потребкооперации. По его словам, государство никогда не пойдет в эту сферу.

Ранее в ходе пресс-конференции Грудинин назвал инициативу о регулировании сбора дикоросов попыткой чиновников уложиться в отчетность в рамках майских указов Владимира Путина.

