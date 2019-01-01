Телебитва за урожай

Мало показывают людей труда российские телеканалы. Но ситуация вскоре будет исправлена – за дело взялась Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации распорядилась направить руководству российских телеканалов просьбу освещать уборочную кампанию в стране. О битве за урожай напомнил сенатор Олег Королёв: «На огромных просторах России, в том числе и аграрной державы, ведется битва за урожай, сотни тысяч единиц техники, сотни тысяч людей убирают замечательнейший хлеб», - сказал представитель Липецкой области. И призвал обратиться к государственным СМИ с тем, чтобы они «хоть разочек показали селян в пик уборки великого, замечательного урожая». В ответ Валентина Матвиенко попросила главу комиссии Совфеда по информационной политике Алексея Пушкова «оперативнейшим образом» подготовить обращение: «Чтобы завтра ушла от нас молния-телеграмма: от имени всех членов Совета Федерации обращаемся к вам, уважаемые руководители каналов, показывать, как у нас люди работают на полях, убирают урожай. Мы уже отвыкли показывать людей труда», - сказала спикер Совета Федерации.

Не будучи ни телеканалом, ни государственным СМИ, НСН, тем не менее, разделяет мнение членов Совета Федерации о недооцененности крестьянского труда в современных медиа. И посвящает этот материал тем, чьими трудами Россия и является аграрной державой.

«Необычайно быстро меняют эти жаркие июльские дни географию жатвы (…) Первые сообщения о начале уборки поступили из Нечерноземья. В разгаре работы на хлебных полях Северного Кавказа. В сложных условиях ведут их земледельцы Кубани (…) И все же сейчас хозяйства намолачивают вкруг около 40 центнеров с гектара»

- так начинались репортажи Гостелерадио СССР о битве за урожай более 30 лет назад, в 1988 году.

А вот актуальные данные Минсельхоза России. По состоянию на конец минувшей недели в целом по стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 9,9 млн гектаров. Намолочено 36,4 млн тонн зерна, из них почти 32 млн тонн пшеницы, 3,5 млн тонн ячменя. Картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убрано 90 тысяч тонн с площади 4,2 тысячи га. Овощей – 134 тысячи тонн с почти 19 тысяч га.

«На огромном зерновом поле в 116 млн гектаров (это без кукурузы) развертывается в стране жатва. И все выращенное на каждом из них должно быть убрано и сохранено». (из программ Гостелерадио СССР, 1988 г.)

В какой стилистике будут выдержаны современные «Вести с полей», покажет «Время».

