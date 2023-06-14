Греф: Все страны мира зависят друг от друга
Все страны мира зависят друг от друга, сообщает РБК со ссылкой на главу Сбера Германа Грефа.
По словам банкира, нет ни одного государства, которое полностью бы себя обеспечивала. «У нас есть возможность поставлять товары, в которых мы конкурентоспособны, на большее количество рынков», — сказал он. Греф назвал это более выгодным, чем «заниматься созданием некоего натурального хозяйства».
Банкир отметил, что экономика будущего строится на глобальном потреблении, так как по-другому невозможно.
Ранее министр ФРГ предрек остановку промышленности без российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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