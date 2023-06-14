Греф: Все страны мира зависят друг от друга

По словам банкира, нет ни одного государства, которое полностью бы себя обеспечивала. «У нас есть возможность поставлять товары, в которых мы конкурентоспособны, на большее количество рынков», — сказал он. Греф назвал это более выгодным, чем «заниматься созданием некоего натурального хозяйства».

Банкир отметил, что экономика будущего строится на глобальном потреблении, так как по-другому невозможно.

Ранее министр ФРГ предрек остановку промышленности без российского газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

