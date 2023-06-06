«Деградация и упадок»: Экономист назвал будущее экономики США
Соединенные Штаты за ближайшие два десятилетия могут и не преодолеть тенденцию к деградации в экономике, заявил экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН.
Руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН назвал экономическую ситуацию в США деградацией.
«Западная экономика находится в ситуации, которую можно описать не словом «кризис», не словом «рецессия», а словами «деградация» и «упадок». Соединенные Штаты за ближайшие два десятилетия могут и не преодолеть тенденцию к деградации», - заявил экономист.
По его словам, США пока не сильно страдают из-за наращивания госдолга.
«При этом Соединенные Штаты могут спокойно наращивать потолок правительственного долга. Пока нет альтернативной валюты, они могут даже не сильно страдать от этой денежной эмиссии», - отметил Колташов.
Ранее генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихана предупредил о скором наступлении рецессии в США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru