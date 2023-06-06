«Деградация и упадок»: Экономист назвал будущее экономики США

«Западная экономика находится в ситуации, которую можно описать не словом «кризис», не словом «рецессия», а словами «деградация» и «упадок». Соединенные Штаты за ближайшие два десятилетия могут и не преодолеть тенденцию к деградации», - заявил экономист.

По его словам, США пока не сильно страдают из-за наращивания госдолга.

«При этом Соединенные Штаты могут спокойно наращивать потолок правительственного долга. Пока нет альтернативной валюты, они могут даже не сильно страдать от этой денежной эмиссии», - отметил Колташов.

Ранее генеральный директор Bank of America Брайан Мойнихана предупредил о скором наступлении рецессии в США, передает «Радиоточка НСН».

