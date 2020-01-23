Греф пригрозил покинуть Сбербанк
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост в случае, если изменится стратегия развития кредитной организации. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.
«Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», - цитирует Грефа Ura.ru.
Греф при этом выразил уверенность в том, что после смены основного акционера стратегия развития Сбербанка останется неизменной, потому что она правильная.
Ранее глава Сбербанка сообщал, что относится к смене основного акционера, которым сейчас является Центробанк РФ (50 процентов акций плюс одна акция), позитивно. В правительстве РФ считают, что ЦБ не должен быть участником организаций, за которыми он надзирает. Новым собственником может стать Министерство финансов РФ.
Ранее Герман Греф пообещал дальнейшее сокращение ставок по ипотечным кредитам в стране. Таким образом он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина, сказанные на эту тему в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию.
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