Греф пригрозил покинуть Сбербанк

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост в случае, если изменится стратегия развития кредитной организации. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

«Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», - цитирует Грефа Ura.ru.

Греф при этом выразил уверенность в том, что после смены основного акционера стратегия развития Сбербанка останется неизменной, потому что она правильная.