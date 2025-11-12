ФСБ задержала группу, оформившую фиктивные документы 5 тысячам мигрантов

По данным следствия, под видом строительных компаний они помогали иностранцам оформлять фиктивные трудовые договоры и регистрации по месту пребывания, а также обеспечивали получение необходимых документов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 322.1 УК — организация незаконной миграции. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

