ФСБ задержала группу, оформившую фиктивные документы 5 тысячам мигрантов

В Нижегородской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность группы, которая занималась организацией незаконной миграции.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, задержаны семь участников преступной схемы.

По данным следствия, под видом строительных компаний они помогали иностранцам оформлять фиктивные трудовые договоры и регистрации по месту пребывания, а также обеспечивали получение необходимых документов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 322.1 УК — организация незаконной миграции. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

