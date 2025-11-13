ЦБ усилит контроль над переводами самому себе
Банк России уточнил условия проверки крупных переводов через Систему быстрых платежей (СБП), сообщает пресс-служба регулятора.
Речь идет не обо всех переводах самому себе, а о специфических схемах, которые часто используют мошенники. Проверке будут подлежать операции, при которых клиент сначала переводит себе более 200 тысяч рублей, а затем сразу отправляет эту сумму другому человеку, с которым у него не было финансовых операций последние полгода.
Таким образом, банки будут обращать внимание именно на второй перевод — получателю, а не на первоначальный перевод самому себе. Такая схема популярна у злоумышленников, которые консолидируют украденные средства на одном счете перед выводом.
Ранее стало известно, что блокировка банковских переводов между собственными счетами может происходить из-за требования по борьбе с отмыванием денег и автоматизацией контроля за операциями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
