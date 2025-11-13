В Москве у стен Кремля мигранты устроили намаз
В центре Москвы групповой намаз попал на фото, сообщает в Telegram издание «Регнум».
Это произошло на территории парка «Зарядье» — в нескольких сотнях метров от кремлевского архитектурного комплекса. На нем группа мужчин стоит на коленях, еще один — перед ними в той же позе. На другом снимке они делают суджуд — земной поклон.
Ориентиры, в частности попавший в кадр жилой дом на Котельнической набережной, указывают на то, что молящиеся правильно определили киблу — направление для молитвы.
После публикации снимков в соцсетях многие осудили мусульман за совершение молитвы в общественном месте.
Как заявил news.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин, в общественных местах можно совершать намаз без каких-либо ограничений. По его словам, мусульмане могут молиться наравне с православными верующими, которые совершают крестное знамение.
«Важно понимать, что если мы считаем неприемлемым проявление религиозных чувств, обрядов в виде намазов, проводимых вне территорий религиозных организаций, то также надо будет запрещать бабушкам креститься при виде храма или в публичных местах», — указал эксперт.
Ранее мигрант-водитель автобуса бросил работу и устроил намаз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
