Россиянам предложили работать на больничном

Инициатива о введении «временного адаптивного режима труда» направлена на отзыв в правительство. Документ устраняет действующий «бинарный» подход, при котором работник либо полностью здоров, либо полностью на больничном. Новая норма позволит сотрудникам с легкими заболеваниями продолжать работу в щадящем режиме, сохраняя 100% своего дохода.

При этом необходимо официальное медицинское заключение, подтверждающее возможность работы и определяющее облегченные условия труда. За работником сохраняется средний заработок.

Сотрудник в любой момент может прервать адаптивный режим и уйти на обычный больничный. В результате работодатели минимизируют издержки и потери производительности, связанные с отсутствием ключевых специалистов и поиском им замены.

Законопроект об адаптивном режиме труда на больничном нужно значительно доработать — непонятно, кто будет принимать такое решение и сможет ли работник отходить от рекомендаций медиков. Об этом в разговоре с НСН заявил директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

