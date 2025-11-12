Галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении антироссийских санкций

Британское управление по налоговым и таможенным сборам (HMRC) предъявило обвинения галерее современного искусства Hauser & Wirth, которую возглавляет принцесса Евгения Йоркская — дочь принца Эндрю и внучка королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, расследование показало, что в период с апреля по декабрь 2022 года галерея поставляла предметы роскоши лицам, связанным с Россией.