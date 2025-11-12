Галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении антироссийских санкций
Британское управление по налоговым и таможенным сборам (HMRC) предъявило обвинения галерее современного искусства Hauser & Wirth, которую возглавляет принцесса Евгения Йоркская — дочь принца Эндрю и внучка королевы Елизаветы II. Об этом сообщает The Times.
По данным издания, расследование показало, что в период с апреля по декабрь 2022 года галерея поставляла предметы роскоши лицам, связанным с Россией.
В частности, речь идет о московском коллекционере Александре Попове.
Ведомство полагает, что эти действия нарушили действующий санкционный режим, введенный Великобританией после начала конфликта на Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ задержала группу, оформившую фиктивные документы 5 тысячам мигрантов
- Галерею принцессы Евгении обвинили в нарушении антироссийских санкций
- Шольц признал, что спор о помощи Украине привел к краху его правительства
- Путин обратился к артистам из Казахстана, назвав их «алтыном»
- Задержан начальник пресс-службы петербургского управления МВД по делу о взятке
- В Белом доме заявили о намерении Трампа завершить шатдаун
- Психиатр посоветовал россиянам, как справиться с упадком сил в ноябре
- Умер актер из сериалов «Ментовские войны» и «Невский» Иван Фирсов
- Невероятные деньги? Геркус не ждет громких трансферов «Локомотива» при Ротенберге
- Минфин Белоруссии предложил ввести 40% подоходный налог для богатых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru