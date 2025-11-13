В Госдуме заявили, что всплески рождаемости обычно совпадают с периодами длинных праздников

Она выразила сомнение, что эта идея встретит одобрение у работодателей. Депутат обратила внимание на то, что всплески рождаемости обычно совпадают с периодами длинных праздников, когда семьи могут провести время вместе.

Среди более действенных мер парламентарий выделила развитие системы репродуктивной диспансеризации, уделяя особое внимание здоровью мужчин. Она подчеркнула, что мужчины реже, чем женщины, проходят диспансерные обследования, а половина случаев бесплодия связана с мужским фактором. Поэтому сейчас особое внимание уделяется поддержке репродуктивного здоровья мужчин.

Отмечается, что государственные меры поддержки должны дополняться личной ответственностью граждан — важно своевременно проходить медицинские обследования.

Возможность женщины уходить в декрет на любом сроке беременности простимулирует рождаемость, заявила в беседе с НСН председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

