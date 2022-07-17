Греф назвал факторы укрепления рубля

«Рубль укрепился по двум причинам. Во-первых, перевод валюты за границу из-за финансовых санкций усложнился — валюта начала накапливаться на банковских счетах. Во-вторых, торговые санкции и самосанкции иностранных компаний ограничили импорт — валюту стало сложнее тратить», — заявил он.

По словам Грефа, сдержать курс рубля поможет расширение возможностей для импорта.

«А далее ситуация с курсом будет исправляться за счет перестройки логистики на торговлю с нейтральными странами», — пояснил Греф.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что излишнее укрепление рубля «действительно высоко стоит в повестке дня». По его словам, это предмет для особого внимания кабинета министров и Центробанка.

