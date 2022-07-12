Песков заявил, что усиление рубля находится на особом внимании кабмина и ЦБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что излишнее укрепление рубля «действительно высоко стоит в повестке дня», сообщает РИА Новости.

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По его словам, это предмет для особого внимания кабинета министров и Центробанка.

«Всё-таки это не наша прерогатива - высказывать точные параметры желаемых курсов валют... излишнее усиление рубля - это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора. Этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня», - подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что снижение курса доллара не должно вызывать эмоции, так как связано «с функционированием экономики и совершенно конкретными цифровыми показателями».

Ранее исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов заявил, что власти хотят вернуть курс доллара к отметкам в 70−80 рублей, однако помешать данному процессу могут новые антироссийские санкции, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ЦентробанкПравительство РоссииКурс РубляДмитрий Песков
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