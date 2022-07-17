Экономист назвал «красную линию» для рубля

По его словам, она является условной. Риторика чиновников ужесточилась, когда курс рубля к доллару приблизился к отметке 50. Однако эта отметка является достаточно условной, поскольку рубль по-прежнему никто не таргетирует, он находится в свободном плавании.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что излишнее укрепление рубля «действительно высоко стоит в повестке дня». По его словам, это предмет для особого внимания кабинета министров и Центробанка.

