Экономист назвал «красную линию» для рубля

Вербальные интервенции властей России, как и реальные шаги, направленные на ограничение укрепления национальной валюты, показывают некую «красную линию» для курса рубля, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта «Открытие Research» Олега Сыроваткина.

Аналитик рассказал, найдет ли рубль силы для разворота

По его словам, она является условной. Риторика чиновников ужесточилась, когда курс рубля к доллару приблизился к отметке 50. Однако эта отметка является достаточно условной, поскольку рубль по-прежнему никто не таргетирует, он находится в свободном плавании.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что излишнее укрепление рубля «действительно высоко стоит в повестке дня». По его словам, это предмет для особого внимания кабинета министров и Центробанка.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВалютаРубль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры