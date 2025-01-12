Госдума: Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе
Россия со временем может прийти к четырехдневной рабочей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Ярослава Нилова.
«Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей — это просто будет сделать невозможно», — заявил парламентарий. Он привел в пример врачей, которые не смогут оперировать из дома или сократить количество приемов больных.
При этом Нилов отметил, что «излишнее регулирование может привести к очень серьезным и даже необратимым последствиям».
Ранее в Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru