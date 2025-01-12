Госдума: Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе

Россия со временем может прийти к четырехдневной рабочей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Ярослава Нилова.

Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов

«Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей — это просто будет сделать невозможно», — заявил парламентарий. Он привел в пример врачей, которые не смогут оперировать из дома или сократить количество приемов больных.

При этом Нилов отметил, что «излишнее регулирование может привести к очень серьезным и даже необратимым последствиям».

Ранее в Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренков
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