Госдума: Россия может прийти к четырехдневной рабочей неделе

«Конечно, не во всех сферах, не для всех должностей — это просто будет сделать невозможно», — заявил парламентарий. Он привел в пример врачей, которые не смогут оперировать из дома или сократить количество приемов больных.

При этом Нилов отметил, что «излишнее регулирование может привести к очень серьезным и даже необратимым последствиям».

Ранее в Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

