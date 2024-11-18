В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

В России необходимо позволить одному из родителей в многодетной семье работать четыре дня в неделю без потери дохода, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Он призвал сделать подобный формат экспериментальным, при этом гражданин в таком случае должен быть трудоустроен официально. Также депутат призвал сделать такой формат возможным для одиноких родителей. По его словам, такой сотрудник может работать 9 часов в день, чтобы это не сказывалось на производительности.

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Ранее группа депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером объединения Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о сокращении продолжительности рабочей недели для одного из многодетных родителей с 40 до 35 часов.

Четырехдневная рабочая неделя не сработает в России и нанесет большой урон бизнесу и экономике страны, заявил ранее бизнес-эксперт и основатель Mozhenkov Progress Consulting Владимир Моженков.

По его словам, такая инициатива, которая звучит в обществе все чаще, просто поставит под угрозу существование целых предприятий. Ситуация, уверен эксперт, усугубляется дефицитом кадров на рынке, который только усиливается, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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