В Госдуме предложили ввести четырехдневную рабочую неделю для многодетных

В России необходимо позволить одному из родителей в многодетной семье работать четыре дня в неделю без потери дохода, заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

Он призвал сделать подобный формат экспериментальным, при этом гражданин в таком случае должен быть трудоустроен официально. Также депутат призвал сделать такой формат возможным для одиноких родителей. По его словам, такой сотрудник может работать 9 часов в день, чтобы это не сказывалось на производительности.