Госдума приняла закон о праве россиян на кредитные каникулы

Закон вступит в силу с января 2024 года. Согласно документу, заемщик получит право потребовать льготный период сроком до полугода для займов на сумму 150 тысяч рублей для кредитных карт, 1,5 миллиона рублей для автокредитов, а также 450 тысяч рублей для иных займов. Сейчас на постоянной основе возможность взять каникулы действует лишь в отношении ипотечных кредитов.

Кредитные каникулы раньше применялись в отношении россиян и предприятий, пострадавших в период пандемии коронавируса, а также для мобилизованных граждан и их родственников.

Ранее партия «Новые люди» заявила, что намерена внести в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для беременных и находящихся в декрете. По мнению авторов инициативы, каникулы должны распространяться на женщин с беременностью от 12 недель и на время декрета, но не дольше полутора лет.

