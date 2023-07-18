Госдума приняла закон о праве россиян на кредитные каникулы
Госдума приняла закон о предоставлении гражданам права на кредитные каникулы на постоянной основе. Использовать механизм можно будет для получения отсрочки по выплатам по потребительным займам и автокредитам.
Закон вступит в силу с января 2024 года. Согласно документу, заемщик получит право потребовать льготный период сроком до полугода для займов на сумму 150 тысяч рублей для кредитных карт, 1,5 миллиона рублей для автокредитов, а также 450 тысяч рублей для иных займов. Сейчас на постоянной основе возможность взять каникулы действует лишь в отношении ипотечных кредитов.
Кредитные каникулы раньше применялись в отношении россиян и предприятий, пострадавших в период пандемии коронавируса, а также для мобилизованных граждан и их родственников.
Ранее партия «Новые люди» заявила, что намерена внести в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для беременных и находящихся в декрете. По мнению авторов инициативы, каникулы должны распространяться на женщин с беременностью от 12 недель и на время декрета, но не дольше полутора лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru