В Госдуму внесут проект о кредитных каникулах для беременных и женщин в декрете
«Новые люди» внесут в Госдуму законопроект о кредитных каникулах для беременных и находящихся в декрете. Об этом сообщает ТАСС.
Парламентарии отмечают, что на поддержке семей экономить нельзя, «какие бы сложные ни были времена». Каникулы распространяются на женщин с беременностью от 12 недель и на время декрета, но не дольше полутора лет.
Инициаторы инициативы отмечают, что молодые семьи не должны жить в кредитной кабале.
«Беременность - это недешево. Поэтому все деньги - в дом. А банки могут подождать», - сказали они.
Ранее В Госдуму внесли законопроект о штрафах для кредитных организаций за спам-звонки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru