В Госдуму внесут проект о кредитных каникулах для беременных и женщин в декрете

Парламентарии отмечают, что на поддержке семей экономить нельзя, «какие бы сложные ни были времена». Каникулы распространяются на женщин с беременностью от 12 недель и на время декрета, но не дольше полутора лет.

Инициаторы инициативы отмечают, что молодые семьи не должны жить в кредитной кабале.

«Беременность - это недешево. Поэтому все деньги - в дом. А банки могут подождать», - сказали они.

Ранее В Госдуму внесли законопроект о штрафах для кредитных организаций за спам-звонки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

