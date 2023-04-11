Госдума продлила кредитные каникулы до конца 2023 года
Депутаты Госдумы 11 апреля приняли в окончательном чтении законопроект о продлении кредитных каникул.
Мера касается физических лиц, индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса. Кредитные каникулы продлены до 31 декабря 2023 года.
Льготу ввели в апреле 2020 года после начала пандемии коронавируса. Граждане и юрлица могут получить отсрочку по платежам на срок до полугода.
Затем меру продлили до конца марта 2023 года. Льготой разрешили пользоваться тем, кто работает в наиболее пострадавших от санкций отраслях.
Министерство финансов предложит правительству РФ ввести для чиновников льготную ипотеку с субсидированной ставкой, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru