Госдума приняла в первом чтении законопроекты о цифровом рубле
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении пакет законопроектов, создающих основу для внедрения в России цифрового рубля и осуществления с его использованием безналичных расчётов, сообщает ТАСС.
В частности, даётся определение таким понятиям, как «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рублям, «пользователь платформы цифрового рубля», «цифровой счёт (кошелек)».
В перечень субъектов национальной платёжной системы вводится «оператор платформы цифрового рубля» - этот статус закрепляется за Центробанком РФ.
В документах прописаны требования к функционированию платформы цифрового рубля, порядку работы с цифровыми счетами, (кошелька) и доступа к платформе цифрового рубля.
Ранее комитет Госдумы по законодательству и государственному строительству поддержал к голосованию в первом чтении поправки, вводящей в Гражданский кодекс термины, которые требуются для внедрения цифрового рубля в России, сообщает НСН.
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