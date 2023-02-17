Центробанк начнет тестировать цифровой рубль с 1 апреля

Банк России с 1 апреля начинает тестирование цифрового рубля. В пилотном проекте примут участие 13 российских банков, сообщает агентство «Прайм».

Сначала цифровой рубль будет применяться в переводах между физическими лицами и платежах в торгово-сервисных предприятиях. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

По её словам, пилотный проект будет проходить на реальных операциях и реальных клиентах, но число операций и клиентов будет ограничено. Скоробогатова добавила, что следующим этапом будет проработка вариантов использования цифрового рубля в бюджетном процессе.

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Как пояснили в Центробанке, цифровой рубль станет еще одной формой денег в дополнение к наличному и безналичному рублю.

Ранее, как сообщала НСН, цифровой рубль может появиться в России до конца года.

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ФОТО: РИА Новости
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