Центробанк начнет тестировать цифровой рубль с 1 апреля

Банк России с 1 апреля начинает тестирование цифрового рубля. В пилотном проекте примут участие 13 российских банков, сообщает агентство «Прайм».

Сначала цифровой рубль будет применяться в переводах между физическими лицами и платежах в торгово-сервисных предприятиях. Об этом сообщила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

По её словам, пилотный проект будет проходить на реальных операциях и реальных клиентах, но число операций и клиентов будет ограничено. Скоробогатова добавила, что следующим этапом будет проработка вариантов использования цифрового рубля в бюджетном процессе.