Госдума предложила продлить льготы для малого и среднего бизнеса
Госдума предложила правительству РФ продлить льготы по кредитам и налогам для малого и среднего бизнеса до конца года, сообщается в принятом 14 апреля постановлении.
Депутаты предлагают продлить коронавирусные льготы до 31 декабря 2021 года, а также продлить освобождение от уплаты налогов в отраслях, которые наиболее серьезно пострадали от коронавируса.
Кроме того, предполагается, что меры необходимо распространить и в регионы, чтобы привлечь туда специалистов и снизить отток граждан. Создание рабочих мест, обеспечение конкурентоспособного уровня заработной платы, а также создание условий для осуществления предпринимательской деятельности – основные направления работы, отметили в Госдуме.
Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о льготной аренде помещений для малого и среднего бизнеса.
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