Госдума предложила продлить льготы для малого и среднего бизнеса

Госдума предложила правительству РФ продлить льготы по кредитам и налогам для малого и среднего бизнеса до конца года, сообщается в принятом 14 апреля постановлении.

Депутаты предлагают продлить коронавирусные льготы до 31 декабря 2021 года, а также продлить освобождение от уплаты налогов в отраслях, которые наиболее серьезно пострадали от коронавируса.

Кроме того, предполагается, что меры необходимо распространить и в регионы, чтобы привлечь туда специалистов и снизить отток граждан. Создание рабочих мест, обеспечение конкурентоспособного уровня заработной платы, а также создание условий для осуществления предпринимательской деятельности – основные направления работы, отметили в Госдуме.

Опрос: 36% россиян считают действующие налоги чрезмерными

Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о льготной аренде помещений для малого и среднего бизнеса.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Средний И Малый БизнесЛьготыГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры