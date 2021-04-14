Госдума предложила продлить льготы для малого и среднего бизнеса

Госдума предложила правительству РФ продлить льготы по кредитам и налогам для малого и среднего бизнеса до конца года, сообщается в принятом 14 апреля постановлении.

Депутаты предлагают продлить коронавирусные льготы до 31 декабря 2021 года, а также продлить освобождение от уплаты налогов в отраслях, которые наиболее серьезно пострадали от коронавируса.

Кроме того, предполагается, что меры необходимо распространить и в регионы, чтобы привлечь туда специалистов и снизить отток граждан. Создание рабочих мест, обеспечение конкурентоспособного уровня заработной платы, а также создание условий для осуществления предпринимательской деятельности – основные направления работы, отметили в Госдуме.