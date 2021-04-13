Вице-мэр Ефимов: Москва сдаст в аренду бизнесу 43 помещения на льготных условиях

На городских торгах по льготной аренде для малого и среднего бизнеса представлено 43 нежилых помещения площадью от 11,1 до 437,5 квадратных метра, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, начальная цена годовой аренды составляет от 1 тысячи рублей для подвальных помещений и от 4,75 тысячи - для цокольных и более высоких этажей.

Заммэра добавил, что восемь объектов находятся на юго-западе города, по шесть – на юге, юго-востоке и северо-востоке, на востоке и в Зеленограде – по пять, на севере и северо-западе – по три и еще одно помещение сдается на западе Москвы.

«По итогам первого квартала этого года представители малого и среднего бизнеса арендовали у города 140 нежилых помещений общей площадью 12,8 тысячи квадратных метров», - отметил Ефимов. По его данным, средняя конкуренция составила более 8 участников на лот.

Предприниматели могут арендовать по льготной ставке помещения на первых этажах и в подвалах сразу на 10 лет под магазины, аптеки, салоны красоты и офисы, добавил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

