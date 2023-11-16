Госдума отменила в 2024 году индексацию зарплат госслужащих, кроме силовиков
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о приостановке индексации зарплат госслужащих до января 2025 года. Исключением станут сотрудники силовых ведомств.
Ранее предполагалось, что приостановка роста зарплат затронет судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. В результате бюджет сэкономит 36 миллиардов рублей.
В финальном варианте закона изменения не касаются военнослужащих и силовиков.
1 октября нынешнего года зарплаты федеральных гражданских госслужащих повысили на 5,5% в соответствии с указом президента Владимира Путина. Отдельным указом он повысил довольствие президенту, премьеру и другим чиновникам при госдолжностях – также на 5,5%.
Благодаря этому зарплата Путина, например, выросла до примерно 874 тыс. руб. в месяц, сообщает РБК. Зарплата Мишустина — до 699 тыс. руб.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru