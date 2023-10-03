Президент, премьер и министры в 2024 году останутся без индексации зарплат

Зарплата в 2024 году не будет проиндексирована у федеральных гражданских госслужащих, а также у лиц, занимающих высшие государственные должности, включая президента, премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, председателя Совфеда, спикера Госдумы, заместителя председателя Совета безопасности, секретаря Совбеза, глав Центрального банка, ЦИК. Об этом говорится в материалах, внесенных правительством в Госдуму к законопроекту бюджета на 2024–2026 годы.

Однако отмечается, что с 1 октября в 2025 году таким госчиновникам зарплата будет проиндексирована на 4% и в 2026 году на столько же.