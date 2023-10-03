Президент, премьер и министры в 2024 году останутся без индексации зарплат
Зарплата в 2024 году не будет проиндексирована у федеральных гражданских госслужащих, а также у лиц, занимающих высшие государственные должности, включая президента, премьер-министра, вице-премьеров, федеральных министров, председателя Совфеда, спикера Госдумы, заместителя председателя Совета безопасности, секретаря Совбеза, глав Центрального банка, ЦИК. Об этом говорится в материалах, внесенных правительством в Госдуму к законопроекту бюджета на 2024–2026 годы.
Однако отмечается, что с 1 октября в 2025 году таким госчиновникам зарплата будет проиндексирована на 4% и в 2026 году на столько же.
1 октября нынешнего года зарплаты федеральных гражданских госслужащих повысили на 5,5% в соответствии с указом президента Владимира Путина. Отдельным указом он повысил довольствие президенту, премьеру и другим чиновникам при госдолжностях – также на 5,5%.
Благодаря этому зарплата Путина, например, выросла до примерно 874 тыс. руб. в месяц, сообщает РБК. Зарплата Мишустина — до 699 тыс. руб.
Ранее члены фракции «Справедливая Россия – За Правду» предложили приравнять зарплаты депутатов и сенаторов к средним по стране. Депутат Василий Власов в эфире НСН утверждает, сделать подобное невозможно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru