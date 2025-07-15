Лавров: Лидеры ЕС запрещают Украине вести переговоры с Россией

По его словам, если украинские власти заявляют об исчерпании стамбульского формата, то это говорит о нежелании Киева договариваться.

«Наверное, им опять Макроны, Стармеры, Урсулы фон дер Ляйен и прочие Мерцы запрещают это делать» - сказал российский министр.

Ранее Лавров заявил, что в РФ желают понять, что стоит за словами президента США Дональда Трампа о 50 днях на урегулирование на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».