Лавров: Лидеры ЕС запрещают Украине вести переговоры с Россией
15 июля 202515:41
Главы стран Евросоюза запрещают Украине вести переговоры с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, если украинские власти заявляют об исчерпании стамбульского формата, то это говорит о нежелании Киева договариваться.
«Наверное, им опять Макроны, Стармеры, Урсулы фон дер Ляйен и прочие Мерцы запрещают это делать» - сказал российский министр.
Ранее Лавров заявил, что в РФ желают понять, что стоит за словами президента США Дональда Трампа о 50 днях на урегулирование на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru