Лавров: Лидеры ЕС запрещают Украине вести переговоры с Россией

Главы стран Евросоюза запрещают Украине вести переговоры с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По его словам, если украинские власти заявляют об исчерпании стамбульского формата, то это говорит о нежелании Киева договариваться.

«Наверное, им опять Макроны, Стармеры, Урсулы фон дер Ляйен и прочие Мерцы запрещают это делать» - сказал российский министр.

Ранее Лавров заявил, что в РФ желают понять, что стоит за словами президента США Дональда Трампа о 50 днях на урегулирование на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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