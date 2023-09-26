Путин повысил зарплату себе и министрам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября на 5,5% будут проиндексированы заработные платы главы государства и премьер-министра.

Путин заявил о необходимости повышать уровень зарплат и благосостояние россиян

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ, вырастет в 1,055 раза.

Кроме президента РФ и председателя правительства, будут проиндексированы зарплаты министров, а также руководителей отдельных ведомств, зампредседателя Совета безопасности, других федеральных чиновников.

Ранее Путин подписал указ о повышении зарплаты генерального прокурора страны Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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