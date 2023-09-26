Путин повысил зарплату себе и министрам
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 октября на 5,5% будут проиндексированы заработные платы главы государства и премьер-министра.
Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности РФ, вырастет в 1,055 раза.
Кроме президента РФ и председателя правительства, будут проиндексированы зарплаты министров, а также руководителей отдельных ведомств, зампредседателя Совета безопасности, других федеральных чиновников.
Ранее Путин подписал указ о повышении зарплаты генерального прокурора страны Игоря Краснова и председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актера Епифанцева проверят на русофобию
- Захарова потребовала ответа от Байдена на расследование Херша
- Автомобили Lada будут собирать в Эфиопии
- Херш: Цель подрыва «Северных потоков» - уменьшение влияния России на Германию
- Путин повысил зарплату себе и министрам
- Леус рассказал о возможном снеге в Центральной России
- Путин обсудил с Раиси ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
- СМИ: Причиной экстренной посадки самолета Сочи — Омск стала ошибка пилотов
- Путин повысил зарплату Бастрыкину и Краснову
- Экс-солистка группы «Мираж» Гулькина заявила, что выросла на группе KISS
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru