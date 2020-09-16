Мишустин подтвердил планы по повышению НДПИ и акцизов на табак
Правительство России рассматривает возможность увеличить налогообложение в ряде отраслей, заявил на заседании кабмина в среду премьер-министр Михаил Мишустин.
Он, в частности, упомянул о предложениях повысить плату за пользование природными ресурсами и проиндексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции, передаёт РЕН ТВ. Кроме того, правительство планирует пересмотреть параметры по ряду льгот в нефтегазовом секторе.
Накануне Минфин сообщил о планах поднять акциз на табачную продукцию на 20% в 2021 году. Такая инициатива объяснялась стремлением компенсировать расходы из-за пандемии.
Кроме того, министерство финансов предложило повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в 3,5 раза для предприятий-экспортёров химической и металлургической продукции, писала газета «Коммерсантъ».
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