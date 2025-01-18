Депутат Бессараб: Правительство может доиндексировать пенсии на 2,22%
Правительство может до начала февраля принять решение о проведении доиндексации страховых пенсий граждан с учетом инфляции за прошлый год. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.
По данным Росстата, инфляция в РФ в минувшем году составила 9,52%. С 2025 года страховые пенсии для всех пенсионеров проиндексировали на 7,3%.
«С учетом полномочий правительства до 1 февраля... ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий», — рассказала Бессараб.
Как отметила парламентарий, ожидается, что повышение составит разницу между инфляцией за год и осуществленной индексацией — 2,22%.
Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что социальные пенсии в РФ проиндексируют в 2025 году на 14,75%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru