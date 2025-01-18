Депутат Бессараб: Правительство может доиндексировать пенсии на 2,22%

Правительство может до начала февраля принять решение о проведении доиндексации страховых пенсий граждан с учетом инфляции за прошлый год. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с РИА Новости.

По данным Росстата, инфляция в РФ в минувшем году составила 9,52%. С 2025 года страховые пенсии для всех пенсионеров проиндексировали на 7,3%.

«С учетом полномочий правительства до 1 февраля... ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий», — рассказала Бессараб.

Как отметила парламентарий, ожидается, что повышение составит разницу между инфляцией за год и осуществленной индексацией — 2,22%.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что социальные пенсии в РФ проиндексируют в 2025 году на 14,75%.

