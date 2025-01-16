Россиянам рассказали, какую прибавку к пенсии они получат с февраля

По итогам 2024 года россиянам пересчитают пенсии с учетом инфляции в размере 9,52%, а в феврале они также получат доплату за январь, рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Его слова приводит aif.ru.

С 1 января 2025 года страховые пенсии у пенсионеров РФ повысились на 7,3%. По опубликованным данным Росстата, инфляция составила 9,52%. Таким образом, с февраля выплаты увеличатся на 2,22%.

При этом Балынин уточнил, что в феврале россияне получат страховую пенсию не только за февраль, но и доплату за январь.